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عربي-دولي
أيسلندا.. تشغيل أكبر محطة في العالم لتنقية الهواء
Lebanon 24
09-05-2024
|
00:34
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بدأت أيسلندا، الأربعاء، تشغيل "أكبر محطة في العالم" مصممة خصيصا لامتصاص التلوث من الهواء.
وحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن "ماموث" تعد ثاني محطة لامتصاص الهواء تطلقها شركة "كلايموركس" السويسرية في أيسلندا، وهي أكبر بعشر مرات من سابقتها "أوركا" التي بدأ تشغيلها في عام 2021.
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وتقول الشركة إنها بدأت في بناء "ماموث" في يونيو 2022، مشيرة إلى أنها أكبر محطة من نوعها في العالم، حيث تضم 72 حاوية تجميع يتم استغلال 12 منها حاليا، ومن المقرر استخدام المزيد من الحاويات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتعتمد المحطة على تقنية تعمل على امتصاص الهواء وإزالة الكربون منه اعتمادا على معالجات الكيميائية. ويمكن بعد ذلك حقن الكربون عميقا تحت الأرض، أو إعادة استخدامه عبر تحويله إلى منتجات صلبة. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
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