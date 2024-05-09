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عربي-دولي

هجوم صاروخي إسرائيلي على سوريا.. والدفاعات الجوية تتصدى

Lebanon 24
09-05-2024 | 00:49
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تعرّضت الأراضي السورية لهجوم صاروخي صباح اليوم الخميس، مصدره الأراضي المحتلة.
 
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن دفاعاتها الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان باتجاه ريف دمشق.
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وذكرت الوزارة: "فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق".

وتابعت: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية". (سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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