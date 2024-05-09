هجوم صاروخي إسرائيلي على سوريا.. والدفاعات الجوية تتصدى

تعرّضت الأراضي السورية لهجوم صاروخي صباح اليوم الخميس، مصدره الأراضي المحتلة.

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وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن دفاعاتها الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان باتجاه ريف دمشق.وذكرت الوزارة: "فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق".وتابعت: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية". (سكاي نيوز عربية)