27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في يومها الثالث.. "مفاوضات غزة" مستمرة وسط "تفاؤل مصري"
Lebanon 24
09-05-2024
|
01:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدخل مفاوضات "هدنة غزة" التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، يومها الثالث وسط مؤشرات على قرب "نضوج الاتفاق" وفقاً لوسائل إعلام محلية نقلاً عن مصدر مصري رفيع مطلع على المحادثات.
Advertisement
ونقلت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، عن المصدر قوله إن المحادثات بشأن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تجري "وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية"، فيما قال قيادي بحركة "حماس" إن إسرائيل غير جادة في التوصل لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.
وأوضحت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن مصدر مصري رفيع، أن المباحثات مازالت مستمرة بحضور الوفود القطرية والأميركية وحركة "حماس"، مشيراً إلى أن مصر تكثف جهودها "للحفاظ على المسار التفاوضي".
وأشار المصدر للقناة المصرية، إلى أن الفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات (حماس والجهاد والجبهة الشعبية) منفتحة على التوصل لاتفاق، إذ تم تعديل بند وقف إطلاق النار، ليصبح "العودة للهدوء المستدام وصولاً إلى وقف إطلاق نار دائم".
وأكد المصدر أن هناك إشارات لنضوج الاتفاق بشأن هدنة غزة، وأن المفاوضات ستستكمل الخميس، من أجل حل "النقاط الخلافية". كما لفت إلى أن إسرائيل حذفت جملة "وقف إطلاق نار دائم" وأبقت كلمة "مستدام" من مسودة الاتفاق ما يتيح لها العودة في أي وقت دون التزام.
من جانبه، قال البيت الأبيض إن المحادثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين "مستمرة"، وإن إسرائيل و"حماس" اقتربتا بـ"درجة كافية" من التوصل إلى اتفاق يسمح لهما بسد الفجوات في موقفيهما.
بدوره، اتهم القيادي في "حماس" عزت الرشق، إسرائيل باختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات في القاهرة، مؤكداً أن تل أبيب غير جادة في التوصل لاتفاق، مجدداً الاتهام لها بالإصرار على اجتياح رفح في أقصى جنوب القطاع.
وعلى صعيد المعاناة الإنسانية في القطاع، حذّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن إغلاق معبر رفح جنوب غزة يمنع دخول الوقود ما يوقف جميع العمليات الإنسانية بالمنطقة.
وقال جيبريسوس عبر منصة "إكس"، إن المستشفيات في جنوب غزة قد تتوقف خدماتها خلال 3 أيام بعد نفاد الوقود.
ودعا مدير منظمة الصحة العالمية إلى إيقاف العملية العسكرية في رفح فوراً كونها "تحد بشكل أكبر من قدرة المنظمة في الوصول للآلاف الذين يعيشون في ظروف مزرية". (الشرق)
المصدر:
الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
Lebanon 24
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
13:00 | 2024-05-08
08/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قبور عسكرية" قرب لبنان.. هكذا منعَ "حزب الله" زيارتها!
Lebanon 24
"قبور عسكرية" قرب لبنان.. هكذا منعَ "حزب الله" زيارتها!
12:00 | 2024-05-08
08/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
12:01 | 2024-05-08
08/05/2024 12:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ما كان يفعله على طريق المطار خطيرٌ جداً.. مطلوب يقع بقبضة "الأمن"!
Lebanon 24
ما كان يفعله على طريق المطار خطيرٌ جداً.. مطلوب يقع بقبضة "الأمن"!
14:12 | 2024-05-08
08/05/2024 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتهر بهذا المسلسل... وفاة ممثل بعد إصابته بمرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
اشتهر بهذا المسلسل... وفاة ممثل بعد إصابته بمرض السرطان (صورة)
06:19 | 2024-05-08
08/05/2024 06:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:50 | 2024-05-09
ستولتنبرغ: المناورات النووية الروسية تحد خطير لـ"الناتو"
05:45 | 2024-05-09
عالم الزلازل الهولندي غاضب.. ما السبب؟
05:30 | 2024-05-09
هل لا يزال اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا ممكناً؟.. تقرير لـ"The Hill" يكشف
05:24 | 2024-05-09
وزير إسرائيلي: رغم المعارضة الأميركية يجب أن نقاتل حتى النصر
05:20 | 2024-05-09
لأول مرة رسمياً.. إيران تلوّح بالنووي
04:38 | 2024-05-09
بعد تصريحات بايدن.. مسؤول إسرائيلي يكشف تأثير تعليق الأسلحة الأميركية
فيديو
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
02:40 | 2024-05-09
09/05/2024 13:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
09/05/2024 13:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
09/05/2024 13:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24