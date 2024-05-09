البرهان: لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر "تمرد" الدعم السريع

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، أنه لا مفاوضات ولا سلام أو وقف لإطلاق النار إلا بعد دحر ما وصفه "بتمرد" قوات الدعم السريع.



وأضاف البرهان أثناء زيارة للخطوط الأمامية للجيش بولاية نهر النيل شمال الخرطوم: "لن نوقف القتال حتى هزيمة هؤلاء المجرمين الذين دمروا هذا البلد الكريم، والذين استباحوا ممتلكات المواطنين ومارسوا أبشع الانتهاكات"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

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وتابع البرهان: "قتالنا لميليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة لن يتوقف إلا بتحرير هذا الوطن من هؤلاء المتمردين".



جاءت زيارة البرهان بعد أيام من إعلان الجيش تكثيف عملياته في منطقة الكدرو العسكرية شمال الخرطوم لقطع الإمدادات عن قوات الدعم السريع.



وذكر الجيش في بيانه السبت الماضي أنه دمر عددا من شاحنات الوقود والمركبات القتالية للدعم السريع.

والأربعاء، أعلنت قوى سياسية سودانية من 48 حزبا وحركة التوقيع على "ميثاق السودان" في العاصمة المصرية القاهرة وذلك لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية في البلاد.



وفي وقت لاحق، أعلن مجلسا السيادة والوزراء في السودان إجازة تعديل لقانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2024 من دون تقديم تفاصيل عن التعديل.



واندلعت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في منتصف أبريل 2023 إثر خلافات حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش.