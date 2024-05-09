بعد قرار "منع الأسلحة الأميركية".. كيف علّقت اسرائيل؟





وقال الدبلوماسي الإسرائيلي إن التصريح المثير لبايدن "صعب ومخيب للآمال للغاية".

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وفي حديثه لإذاعة "مكان" الإسرائيلية العامة، ذكر إردان: "بالطبع فإن أي ضغط على إسرائيل يفسره أعداؤنا على أنه شيء يمنحهم الأمل".



كما أضاف: "هناك العديد من الأميركيين اليهود الذين صوتوا للرئيس وللحزب الديمقراطي، والآن هم مترددون". لوح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بورقة "أصوات اليهود"، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تعليق إرسال الأسلحة إلى تل أبيب.وقال الدبلوماسي الإسرائيلي إن التصريح المثير لبايدن "صعب ومخيب للآمال للغاية".وفي حديثه لإذاعة "مكان" الإسرائيلية العامة، ذكر إردان: "بالطبع فإن أي ضغط على إسرائيل يفسره أعداؤنا على أنه شيء يمنحهم الأمل".كما أضاف: "هناك العديد من الأميركيين اليهود الذين صوتوا للرئيس وللحزب الديمقراطي، والآن هم مترددون".

وكانت استطلاعات سابقة كشفت أن غالبية اليهود في أميركا صوتوا لصالح بايدن، في الانتخابات الرئاسية الماضية، التي نافس فيها الجمهوري دونالد ترامب.



وكان بايدن هدد إسرائيل بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح، حيث قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".



وعلقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.