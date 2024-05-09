27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد قرار "منع الأسلحة الأميركية".. كيف علّقت اسرائيل؟
Lebanon 24
09-05-2024
|
01:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
لوح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بورقة "أصوات اليهود"، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تعليق إرسال الأسلحة إلى تل أبيب.
وقال الدبلوماسي الإسرائيلي إن التصريح المثير لبايدن "صعب ومخيب للآمال للغاية".
Advertisement
وفي حديثه لإذاعة "مكان" الإسرائيلية العامة، ذكر إردان: "بالطبع فإن أي ضغط على إسرائيل يفسره أعداؤنا على أنه شيء يمنحهم الأمل".
كما أضاف: "هناك العديد من الأميركيين اليهود الذين صوتوا للرئيس وللحزب الديمقراطي، والآن هم مترددون".
وكانت استطلاعات سابقة كشفت أن غالبية اليهود في أميركا صوتوا لصالح بايدن، في الانتخابات الرئاسية الماضية، التي نافس فيها الجمهوري دونالد ترامب.
وكان بايدن هدد إسرائيل بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح، حيث قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".
وعلقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
Lebanon 24
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
13:00 | 2024-05-08
08/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قبور عسكرية" قرب لبنان.. هكذا منعَ "حزب الله" زيارتها!
Lebanon 24
"قبور عسكرية" قرب لبنان.. هكذا منعَ "حزب الله" زيارتها!
12:00 | 2024-05-08
08/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
12:01 | 2024-05-08
08/05/2024 12:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ما كان يفعله على طريق المطار خطيرٌ جداً.. مطلوب يقع بقبضة "الأمن"!
Lebanon 24
ما كان يفعله على طريق المطار خطيرٌ جداً.. مطلوب يقع بقبضة "الأمن"!
14:12 | 2024-05-08
08/05/2024 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتهر بهذا المسلسل... وفاة ممثل بعد إصابته بمرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
اشتهر بهذا المسلسل... وفاة ممثل بعد إصابته بمرض السرطان (صورة)
06:19 | 2024-05-08
08/05/2024 06:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:50 | 2024-05-09
ستولتنبرغ: المناورات النووية الروسية تحد خطير لـ"الناتو"
05:45 | 2024-05-09
عالم الزلازل الهولندي غاضب.. ما السبب؟
05:30 | 2024-05-09
هل لا يزال اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا ممكناً؟.. تقرير لـ"The Hill" يكشف
05:24 | 2024-05-09
وزير إسرائيلي: رغم المعارضة الأميركية يجب أن نقاتل حتى النصر
05:20 | 2024-05-09
لأول مرة رسمياً.. إيران تلوّح بالنووي
04:38 | 2024-05-09
بعد تصريحات بايدن.. مسؤول إسرائيلي يكشف تأثير تعليق الأسلحة الأميركية
فيديو
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
02:40 | 2024-05-09
09/05/2024 13:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
09/05/2024 13:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
09/05/2024 13:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24