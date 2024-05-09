تحذير مصري.. موجة حرّ قوية ستضرب البلاد

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية اليوم الخميس من طقس شديد الحرارة في معظم مناطق البلاد، داعية المواطنين لتوخي الحذر.وحذرت خرائط الطقس من نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في أقصى غرب البلاد.وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الكمامات في الشارع خاصة مرضى الصدر والجيوب الأنفية، وإحكام غلق النوافذ منعا لتسرب الأتربة الناعمة إلى داخل العقارات السكنية ومواجهة تقلبات الطقس.ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة العظمى، على جميع أنحاء البلاد لتسجل أعلى معدلاتها خلال ساعات الذروة، وتسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية 34 مئوية، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتصل إلى 38 درجة مئوية.وأعلنت الأرصاد الجوية اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار. (روسيا اليوم)