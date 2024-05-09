Advertisement

عربي-دولي

تحذير مصري.. موجة حرّ قوية ستضرب البلاد

Lebanon 24
09-05-2024 | 01:50
A-
A+
Doc-P-1197286-638508420463849618.jpg
Doc-P-1197286-638508420463849618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية اليوم الخميس من طقس شديد الحرارة في معظم مناطق البلاد، داعية المواطنين لتوخي الحذر.

وحذرت خرائط الطقس من نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في أقصى غرب البلاد.
Advertisement

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الكمامات في الشارع خاصة مرضى الصدر والجيوب الأنفية، وإحكام غلق النوافذ منعا لتسرب الأتربة الناعمة إلى داخل العقارات السكنية ومواجهة تقلبات الطقس.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة العظمى، على جميع أنحاء البلاد لتسجل أعلى معدلاتها خلال ساعات الذروة، وتسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية 34 مئوية، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتصل إلى 38 درجة مئوية.

وأعلنت الأرصاد الجوية اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:50 | 2024-05-09
05:45 | 2024-05-09
05:30 | 2024-05-09
05:24 | 2024-05-09
05:20 | 2024-05-09
04:38 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24