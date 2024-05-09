إيران تهدد مجددا.. هل سيتم تغيير العقيدة النووية؟





وقال خرازي، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الخميس، إن طهران "ستضطر لتغيير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا من إسرائيل"، وفق وكالة رويترز.

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وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني عن تغيير العقيدة النووية، حيث نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، أبريل الماضي، عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن طهرات "قد تراجع عقيدتها النووية" في ظل التهديدات الإسرائيلية. قال مستشار المرشد الإيراني، كمال خرازي، إن بلاده "قد تجد نفسها مضطرة" لتغيير عقيدتها النووية، "إذا أصبح وجودها مهددا".وقال خرازي، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الخميس، إن طهران "ستضطر لتغيير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا من إسرائيل"، وفق وكالة رويترز.وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني عن تغيير العقيدة النووية، حيث نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، أبريل الماضي، عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن طهرات "قد تراجع عقيدتها النووية" في ظل التهديدات الإسرائيلية.

لكن سرعان ما خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وقال إن الأسلحة النووية "لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية".



وتصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمة، رغم أنها تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، التي تقترب من مستوى التخصيب اللازم لصنع سلاح نووي.