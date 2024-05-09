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عربي-دولي
الحوثيون يعلنون استهداف سفن في خليج عدن والمحيط الهندي
Lebanon 24
09-05-2024
|
03:03
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أعلن الحوثيون اليوم عن استهداف سفينتي "MSC DEGO" و"MSC GINA" الإسرائيلية في خليج عدن.
وقالت الجماعة: "تمتْ عمليةُ الاستهدافِ بعددٍ من الصواريخِ البالستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله".
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أضاف البيان: "نفذت القوة الصاروخية عمليتين نوعيتين استهدفت سفينة MSC VITTORIA الأولى في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحر العربي وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاع غزة ولن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وكما جاء في بياناتها السابقة".
وأكد الحوثيون أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها وذلك حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". (روسيا اليوم)
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