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ذكرت صحيفة "The New York Times" الأميركية أنه "يُعرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه رجل يحب اللعب على الوقت وتأجيل القرارات الكبيرة، لكنه قد لا يكون قادرا على القيام بذلك لفترة أطول. فعلى المستوى الداخلي، يهدد شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف بتفكيك الحكومة إذا وافق على وقف إطلاق النار ولم يحاول إخراج حماس من رفح، في جنوب غزة. وعلى المستوى العسكري، فإن المنطق الاستراتيجي هو استكمال تفكيك حماس من خلال الاستيلاء على رفح والسيطرة على الحدود مع مصر. ولكن على الصعيد الدبلوماسي، فإن حلفاءه، وخاصة الولايات المتحدة، يدفعونه إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، وتفادي هجوم رفح والخسائر المحتملة في صفوف المدنيين التي قد تتسبب فيها عملية واسعة النطاق".وبحسب الصحيفة، "لذا فإن نتنياهو يتفاوض الآن ويناور على عدة جبهات في وقت واحد، ولكل منها تأثير كبير على سير الحرب ومستقبله كرئيس للوزراء. إن تحذيراته الأخيرة للفلسطينيين في أجزاء من رفح بالانتقال إلى المناطق التي صنفتها إسرائيل على أنها آمنة، والتي أعقبها في وقت متأخر من ليلة الاثنين سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الغزاوي من الحدود المصرية، كانت بمثابة إشارة إلى ائتلافه الحكومي اليميني المتطرف، وإلى حماس وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيواصل إعطاء الأولوية للمصالح الأمنية الإسرائيلية. والأهم من ذلك هو أن مجلس الوزراء الحربي الأضيق في إسرائيل، والذي يضم شخصيات معارضة بارزة، أيد هذه القرارات".وتابعت الصحيفة، "كان الاستيلاء على معبر رفح إلى مصر، في محاولة لإكمال السيطرة الأمنية الإسرائيلية على حدود غزة، سبباً في تجنب عملية عسكرية واسعة النطاق ومثيرة للجدل في رفح ذاتها، المليئة بالمدنيين النازحين. وربما يشير ذلك إلى أن إسرائيل تستعد أخيراً للموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، على الرغم من أن نتائج تلك المفاوضات ما زالت غير مؤكدة. وقال دانييل سي. كيرتزر، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل والذي يعمل الآن في جامعة برينستون: "يتم سحب نتنياهو في اتجاهات مختلفة"، مع تزايد الضغوط عليه للرد. والأهم من ذلك هو رغبة نتنياهو في تجنب إجراء انتخابات جديدة، مما قد يعني فقدان السلطة وتجديد القضايا القضائية المختلفة ضده. وقال كيرتزر: "إن البقاء السياسي يحتل دائماً المرتبة الأولى في حسابات نتنياهو"."وأضافت الصحيفة، "بحسب كيرتزر، يتعرض نتنياهو لضغوط من "المتطرفين في ائتلافه الذين يريدون مواصلة الحرب"، ومن عائلات الرهائن، الذين يريدون من الحكومة إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار والإفراج عن المزيد من الأشخاص الذين تم احتجازهم في إسرائيل خلال هجمات 7 تشرين الأول التي قادتها حماس. وأشار إلى أن الضغوط الخارجية تأتي من مسؤولي إدارة بايدن والبعض في الكونغرس "الذين بدأ صبرهم ينفد بشأن الوضع الإنساني"، إنهم يريدون وقف إطلاق النار ويعارضون الهجوم الكبير على رفح.وأخيرا، هناك "التهديد الحقيقي والمستمر بالتصعيد، خاصة من حزب الله". إذاً، هناك مخاوف سياسية وعسكرية ودبلوماسية يواجهها نتنياهو في الوقت الذي يدرس فيه خطواته التالية".سياسياًبحسب الصحيفة، "يسعى نتنياهو بشدة إلى الحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم، الذي يضم 64 مقعدا في الكنيست أو البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. ويسيطر شريكاه اليمينيان المتطرفان، إيتيمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، معًا على 14 مقعدًا، وقد تعهدا بمغادرة الحكومة إذا قدم رئيس الوزراء الكثير من التنازلات ووافق على وقف إطلاق النار في غزة، مما يترك حماس تدعي النصر. لقد أصرا، كما فعل نتنياهو أيضاً، على أن الجيش سوف يتحرك نحو رفح. لكن من شبه المؤكد أن الانتخابات الجديدة ستنتج ائتلافًا جديدًا من دون بن غفير وسموتريش، لذلك لدى نتنياهو بعض المساحة للمناورة. إن الموافقة على شكل من أشكال وقف إطلاق النار المؤقت على مراحل، كما هو مقترح في المفاوضات الحالية، يمكن أن يسمح لإسرائيل بالتعامل مع ما تقول إنها كتائب حماس الأربع الموجودة في رفح وتحتها بوتيرة أبطأ بكثير، على مدى عدة أسابيع، خاصة الآن بعد أن تم الاستيلاء على قطاع غزة على طول الحدود المصرية".وتابعت الصحيفة، "من شأنه أيضاً أن يعيد المزيد من الرهائن إلى الوطن، ليس جميعهم، ولكن بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً، فضلاً عن بعض الذين ماتوا. وقد يساعد ذلك في تقليص المسيرات المناهضة للحكومة التي تقودها في كثير من الأحيان أسر الرهائن.كما أنه من شأنه أن يسهم إلى حد ما في تهدئة بايدن، الذي يمكن أن يدعي تحقيق نصر دبلوماسي بوقف إطلاق النار، والذي سيسمح أيضًا بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويسمح لمزيد من المدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أماناً وحتى إلى الشمال، وتجنب شن هجوم واسع النطاق على رفح".عسكرياًوبحسب الصحيفة، "يؤكد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون والمحللون أن وقف تهريب الأسلحة والمعدات من مصر عبر الأنفاق تحت رفح هو أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية لإسرائيل من مقاتلي حماس الذين بقوا في رفح. وعلى الرغم من النفي المصري لوجود عمليات تهريب واسعة النطاق إلى غزة، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن قسماً كبيراً من الترسانة غير العادية ولوازم البناء التي راكمتها حماس في غزة جاءت عبر الأنفاق من مصر. وقال ناتان ساكس، مدير مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، كما هو الحال مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك أولئك الذين يريدون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن، "يعتقد نتنياهو بصدق أن العملية في رفح أمر أساسي لأهداف إسرائيل الشاملة، ليس فقط في ملاحقة قوات حماس المتبقية، ولكن في قطع قدرتها على إعادة الإمداد عن طريق التهريب عبر الحدود المصرية". وأضاف أن العملية العسكرية "تضع أيضًا ضغوطًا على حماس للتراجع عن بعض مطالبها الأكثر توسعية في مفاوضات وقف إطلاق النار"."دبلوماسياًوبحسب الصحيفة، "يتعرض نتنياهو لضغوط دبلوماسية هائلة، من حلفاء مثل واشنطن وبرلين، ومن الأمم المتحدة، ومن الاتحاد الأوروبي ومن الدول العربية السنية الإقليمية، لتجنب عملية كبيرة في رفح. فهم يريدون منه أن يسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وأن يوافق على صفقة مع حماس يمكن أن تعد على الأقل بما تسميه مسودة النص الحالية "الهدوء المستدام"، بدلاً من وقف دائم لإطلاق النار. لكن مثل هذه الصفقة لن تحل الانقسام الأساسي بين إسرائيل وحماس حول كيفية إنهاء الصراع. وتريد حماس أن تنتهي الحرب الآن بانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن مقابل إطلاق سراح عدد كبير من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".وتابعت الصحيفة، "تريد إسرائيل أن تضمن أن يكون أي وقف لإطلاق النار مؤقتاً، حتى لا تتمكن حماس من ادعاء النصر والبدء في استعادة سيطرتها على غزة. ومع ذلك، بعد التنازلات الأخيرة التي قدمتها حماس، إلى جانب التحركات العسكرية الإسرائيلية للسيطرة على الحدود المصرية، يبدو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكثر احتمالا من ذي قبل، بل وربما مرغوبا فيه بالنسبة لنتنياهو".