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عربي-دولي

بوتين في احتفال عيد النصر: القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حال تأهب "دائمة"

Lebanon 24
09-05-2024 | 03:14
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده لن تسمح بأي تهديدات لها مشددا على أن "القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب دائمة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال :"ستبذل روسيا قصارى جهدها لتجنب مواجهة عالمية لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا. قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة".
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 هذا وانطلق في الساحة الحمراء وسط موسكو العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية بمشاركة آلاف العسكريين وعشرات الآليات والطائرات، بحسب "روسيا اليوم".

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