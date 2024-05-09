بوتين في احتفال عيد النصر: القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حال تأهب "دائمة"

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده لن تسمح بأي تهديدات لها مشددا على أن "القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب دائمة"، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال :"ستبذل روسيا قصارى جهدها لتجنب مواجهة عالمية لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا. قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة".هذا وانطلق في الساحة الحمراء وسط موسكو العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية بمشاركة آلاف العسكريين وعشرات الآليات والطائرات، بحسب "روسيا اليوم".