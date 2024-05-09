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عربي-دولي

بـ"منشور القلب الأحمر".. بن غفير يُثير جدلا في إسرائيل ولابيد يدعو لإقالته

Lebanon 24
09-05-2024 | 03:45
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تسبب منشور على منصة "إكس" لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، كتبه للتعبير عن رضا حماس على الرئيس الأميركي جو بايدن، بالكثير من الجدل في إسرائيل.

وكتب بن غفير منشورا رمز فيه إلى "حب" حركة حماس للرئيس بايدن بعد تصريحات الأخير الذي هدد فيه إسرائيل بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح.

وكتب الوزير الإسرائيلي في منشوره "الساخر" كلمتي حماس وبايدن وبينهما "قلب أحمر".
 
 
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وكان بايدن قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة "لن تقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل"، موضحا: "لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".

واستفز تعليق بن غفير زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي بعدما غرد "حماس تحب بايدن".

وقال لابيد في بيان: "إذا لم يطرد نتنياهو بن غفير اليوم، فإنه يعرض كل جندي في الجيش الإسرائيلي وكل مواطن في دولة إسرائيل للخطر".

وعلقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.(سكاي نيوز)


 

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