لأول مرة رسمياً.. إيران تلوّح بالنووي

في تغيير بلهجة التهديد تجاه إسرائيل، لوحت إيران بالنووي لأول مرة رسمياً.



فقد أعلن كمال خرازي مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي أكد مرارا في السابق أن بلاده لا تسعى إلى حيازة سلاح نووي، أن طهران قد تضطر إلى تغيير عقيدتها النووية.

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كما أردف أن هذا التغيير قد يطرأ إذا أصبح وجود البلاد مهددا من إسرائيل، حسب ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الخميس. وقال "في حال شن النظام الصهيوني (إسرائيل) هجوما على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير".



إلى ذلك، أضاف أن طهران ألمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة.



علماً أن خامنئي وغيره من المسؤولين الإيرانيين كانوا أكدوا أكثر من مرة في السابق، أن عقيدة النظام تحظر تطوير سلاح نووي.



فقد حرم المرشد الإيراني صنع أسلحة نووية في فتوى في مطلع الألفية، وأكد موقفه مجددا عام 2019 بالقول "صنع وتخزين قنابل نووية خطأ واستخدامها محرم... على الرغم من أن لدينا تكنولوجيا نووية".



لكن وزير المخابرات وقتئذ قال في 2021 إن الضغط الغربي قد يدفع طهران إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية. (العربية)