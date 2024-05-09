Advertisement

عربي-دولي

لأول مرة رسمياً.. إيران تلوّح بالنووي

Lebanon 24
09-05-2024 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1197365-638508541614260266.png
Doc-P-1197365-638508541614260266.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في تغيير بلهجة التهديد تجاه إسرائيل، لوحت إيران بالنووي لأول مرة رسمياً.

فقد أعلن كمال خرازي مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي أكد مرارا في السابق أن بلاده لا تسعى إلى حيازة سلاح نووي، أن طهران قد تضطر إلى تغيير عقيدتها النووية.
Advertisement
 
كما أردف أن هذا التغيير قد يطرأ إذا أصبح وجود البلاد مهددا من إسرائيل، حسب ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الخميس. وقال "في حال شن النظام الصهيوني (إسرائيل) هجوما على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير".

إلى ذلك، أضاف أن طهران ألمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة.

علماً أن خامنئي وغيره من المسؤولين الإيرانيين كانوا أكدوا أكثر من مرة في السابق، أن عقيدة النظام تحظر تطوير سلاح نووي.

فقد حرم المرشد الإيراني صنع أسلحة نووية في فتوى في مطلع الألفية، وأكد موقفه مجددا عام 2019 بالقول "صنع وتخزين قنابل نووية خطأ واستخدامها محرم... على الرغم من أن لدينا تكنولوجيا نووية".

لكن وزير المخابرات وقتئذ قال في 2021 إن الضغط الغربي قد يدفع طهران إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2024-05-09
08:40 | 2024-05-09
08:33 | 2024-05-09
08:00 | 2024-05-09
07:45 | 2024-05-09
07:19 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24