وزير إسرائيلي: رغم المعارضة الأميركية يجب أن نقاتل حتى النصر

شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش على أنه رغم المعارضة الأميركية للعملية العسكرية في غزة والتوغل في رفح "يجب على إسرائيل مواصلة القتال حتى النصر".

وفي ظل دعوات الأميركية بشأن التحرك في رفح، قال سموتريش: "علينا أن نستمر حتى النصر، رغم، وإلى حد ما على وجه التحديد، بسبب معارضة إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن والتهديد بوقف شحنات الأسلحة".

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ولفت إلى أنه "ببساطة، ليس لدينا خيار آخر لا يعرض وجودنا وأمننا للخطر.. علينا أن نواصل الحرب حتى القضاء على حماس وإعادة المختطفين. إنها تتضمن احتلال رفح بشكل كامل هنا والآن. كما يجب علينا أن نحافظ على وحدتنا مهما كان الثمن".

وأضاف: "فقط معا يمكننا أن نقف ضد أعدائنا وضد الضغوط الدولية الكبيرة التي تمارس علينا للاستسلام".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأن واشنطن تقوم بدراسة تعليق إمدادات عسكرية أخرى لإسرائيل وذلك بعد إيقافها مؤقتا نقل شحنة من الذخيرة الثقيلة إلى تل أبيب.

ويوم الأربعاء أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويتعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لضغوط من أعضاء داخل حزبه لوضع شروط على المساعدات لإسرائيل بعد أن رفضت الأخيرة السماح بدخول المساعدات إلى غزة.

هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حماس لا يلبي مطالبها، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح سيكون أمرا "لا يحتمل". (RT)