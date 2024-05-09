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عربي-دولي
ستولتنبرغ: المناورات النووية الروسية تحد خطير لـ"الناتو"
Lebanon 24
09-05-2024
|
05:50
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اعتبر الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ المناورات النووي الروسية المرتقبة "تحديا خطيرا لـ"الناتو" وخطوة غير حذرة" ستقدم عليها موسكو، حسب زعمه.
وقال ستولتنبرغ في حديث لصحيفة "Repubblica" الإيطالية: "هذه المناورات تمثل تحديا خطيرا وغير حذر. روسيا منذ البداية استخدمت اللهجة النووية، وألقى الرئيس بوتين كلمة لم يستبعد فيها احتمال استخدام بلاده الأسلحة النووية. هذا موقف غير واع، ولم نشهد أي تغيير في موقف موسكو يجبرنا على تغيير موقفنا. روسيا تدرك العواقب المدمرة للمواجهة النووية".
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وأكد أن "الناتو" لا ينوي المشاركة بشكل مباشر في نزاع أوكرانيا، مشددا على أن المهمة الرئيسية لحلفه في المرحلة الراهنة دعم أوكرانيا، ومنع اتساع النزاع إلى خارج حدودها.
وتابع: "لم يثق الرئيس بوتين بأننا سنقدم مساعدات كبيرة لزيلينسكي لكننا أكدنا أننا لن نرسل قوات إلى أوكرانيا. كما أن كييف لم تطلب منا ذلك، وتريد منا استمرار تزويدها بالأسلحة والذخائر". (روسيا اليوم)
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