الرئيس الإسرائيلي يهاجم بن غفير على اللامسوؤلية التي تضر بأمن البلاد

هاجم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد منشور له كتب فيه أن "حماس" وبايدن يحبان بعضهما البعض".



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وشدد على أنه "من الضروري تجنب التصريحات والتغريدات التي لا أساس لها وغير المسؤولة والمهينة والتي تضر بمصلحة الأمن القومي لدولة إسرائيل".



يشار إلى أن تهديد بايدن بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل أثار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش الذي شدد على أنه رغم التهديد الأميركي "علينا أن نستمر حتى النصر". وفي حفل إحياء ذكرى يوم النصر على ألمانيا النازية قال هرتصوغ إنه "حتى عندما تكون هناك جدالات ولحظات مخيبة للآمال بين الأصدقاء والحلفاء، هناك طريقة لتسوية الخلافات".وشدد على أنه "من الضروري تجنب التصريحات والتغريدات التي لا أساس لها وغير المسؤولة والمهينة والتي تضر بمصلحة الأمن القومي لدولة إسرائيل".يشار إلى أن تهديد بايدن بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل أثار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش الذي شدد على أنه رغم التهديد الأميركي "علينا أن نستمر حتى النصر".

من جهته، اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بايدن بالانحياز إلى حركة "حماس".

ويتعرض بايدن لضغوط من أعضاء داخل حزبه لوضع شروط على المساعدات لإسرائيل بعد أن رفضت الأخيرة السماح بدخول المساعدات إلى غزة.

هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حماس لا يلبي مطالبها، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح سيكون أمرا "لا يحتمل". (RT)