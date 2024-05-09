مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر.. ماذا في المعلومات؟





ونقلت "بي بي سي" عن جيمس إيمانويل وانكي، المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية - الإدارة الدبلوماسية للحكومة- قوله: "نحن على علم بوفاة مواطن كندي في مصر ونعرب عن خالص تعازينا للأسرة".

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وأضاف أن "المسؤولين القنصليين على اتصال بالسلطات المحلية ومستعدون لتقديم المساعدة القنصلية للعائلة".



ولفت المتحدث إلى أنه "بسبب لوائح الخصوصية، لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية".



وشرعت السلطات المصرية في تحقيق جنائي في أعقاب مقتل رجل أعمال إسرائيلي كندي بالرصاص، في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الثلاثاء.



حديث عن جريمة جنائية



وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن كنديا "من أصل يهودي إسرائيلي "قُتل في إطلاق نار أثناء عملية سطو بمحافظة الإسكندرية شمال مصر وإن السلطات تحقق في الواقعة باعتبارها جريمة جنائية.



وأضاف المصدر الأمني لرويترز أن الواقعة حدثت "بدافع السرقة"، ولم يربط المصدر بين إطلاق النار والخلفية العرقية للمجني عليه.



معلومات عن رجل الأعمال



وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية أن الضحية يدعى زيف كيبر رئيس شركة مصرية لتصدير المواد الغذائية، كما أشارت إلى أنه من أصول أوكرانية وحصل على الجنسية الكندية وينتمي للديانة اليهودية ومن أشد المتعاطفين مع إسرائيل التي زارها كثيرا. أكدت كندا أنها تتواصل مع السلطات المحلية في مصر بشأن مقتل رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية.ونقلت "بي بي سي" عن جيمس إيمانويل وانكي، المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية - الإدارة الدبلوماسية للحكومة- قوله: "نحن على علم بوفاة مواطن كندي في مصر ونعرب عن خالص تعازينا للأسرة".وأضاف أن "المسؤولين القنصليين على اتصال بالسلطات المحلية ومستعدون لتقديم المساعدة القنصلية للعائلة".ولفت المتحدث إلى أنه "بسبب لوائح الخصوصية، لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية".وشرعت السلطات المصرية في تحقيق جنائي في أعقاب مقتل رجل أعمال إسرائيلي كندي بالرصاص، في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الثلاثاء.وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن كنديا "من أصل يهودي إسرائيلي "قُتل في إطلاق نار أثناء عملية سطو بمحافظة الإسكندرية شمال مصر وإن السلطات تحقق في الواقعة باعتبارها جريمة جنائية.وأضاف المصدر الأمني لرويترز أن الواقعة حدثت "بدافع السرقة"، ولم يربط المصدر بين إطلاق النار والخلفية العرقية للمجني عليه.وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية أن الضحية يدعى زيف كيبر رئيس شركة مصرية لتصدير المواد الغذائية، كما أشارت إلى أنه من أصول أوكرانية وحصل على الجنسية الكندية وينتمي للديانة اليهودية ومن أشد المتعاطفين مع إسرائيل التي زارها كثيرا.

وتداول العديد من المستخدمين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا إلى مجموعة غير معروفة أطلقت على نفسها اسم "طلائع التحرير" أعلنت مسؤوليتها عن قتل "عميل إسرائيلي يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد"، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين.



وقال مصدر أمني لرويترز إنه ليس لديهم معلومات عن وجود مثل هذه الجماعة وما إذا كانت متورطة في هجوم يوم الثلاثاء.



ولم تعلن إسرائيل ولا مصر رسميا عن اسم الرجل الذي قُتل، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن الضحية رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية، وأضافت أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة على اتصال بالسلطات المصرية. (سكاي نيوز عربية)