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عربي-دولي

إصابات خطيرة.. طائرة تخرج عن المدرج والنار تلتهم المحرك (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2024 | 07:07
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لا تزال المتاعب "تسقط على رأس" شركة بوينغ، عملاق تصنيع الطائرات الأميركي. 
 
ففي أحدث واقعة تضاف إلى سلسلة من الحوادث الأخيرة المتعلقة بالطائرات المصنعة من قبل بوينغ، تعرضت طائرة تابعة لشركة TransAir من طراز "بوينغ 300-737" كانت متجهة من السنغال إلى عاصمة مالي، باماكو، لأضرار جسيمة، وفق ما كشف "air plus news" على منصة "إكس" الخميس.

كما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحمل شعار شركة TransAir، ومقرها السنغال، على العشب وجناحها مغطى بـ"رغوة إطفاء الحرائق". 
 
ن جهته أفاد مطار بليز دياني الرئيسي بالسنغال في بيان أن 11 شخصاً أصيبوا، من بينهم 4 بإصابات خطيرة، بعدما خرجت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغالية عن المدرج قبل إقلاعها في الساعات الأولى من صباح الخميس، حسب رويترز.

بدوره أوضح مركز "JACDEC" المختص بأخبار الطيران على منصة إكس" أن النيران اشتعلت في المحرك والجناح الأيسر من الطائرة. (الحدث) 
 
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