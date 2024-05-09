Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يدمر مسجد ابن تيمية في رفح

Lebanon 24
09-05-2024 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1197442-638508659096496034.jpg
Doc-P-1197442-638508659096496034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دمرت طائرات الجيش الإسرائيلي مسجد ابن تيمية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بشكل كامل، في هجوم جديد شنته الخميس.
واستشهد 3 فلسطينيين بقصف الطائرات الإسرائيلي، الخميس، لحي البرازيل جنوب مدينة رفح.
Advertisement
 
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
وأفادت مصادر مختلفة "وصول 3 قتلى إلى مستشفى الكويت التخصصي نتيجة للقصف الإسرائيلي في محيط مسجد ابن تيمية في حي البرازيل جنوب مدينة رفح".


وأفاد شهود عيان أن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب المسجد، مما تسبب بمقتل 3 وإلحاق أضرار بالمسجد.
والإثنين، بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، سبقها بساعات توجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه إلى جنوب غرب القطاع. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2024-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2024-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2024-05-09
11:45 | 2024-05-09
11:31 | 2024-05-09
11:17 | 2024-05-09
11:06 | 2024-05-09
11:05 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24