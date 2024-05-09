بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يدمر مسجد ابن تيمية في رفح

دمرت طائرات الجيش الإسرائيلي مسجد ابن تيمية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بشكل كامل، في هجوم جديد شنته الخميس.

واستشهد 3 فلسطينيين بقصف الطائرات الإسرائيلي، الخميس، لحي البرازيل جنوب مدينة رفح.

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وأفادت مصادر مختلفة "وصول 3 قتلى إلى مستشفى الكويت التخصصي نتيجة للقصف الإسرائيلي في محيط مسجد ابن تيمية في حي البرازيل جنوب مدينة رفح".





وأفاد شهود عيان أن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب المسجد، مما تسبب بمقتل 3 وإلحاق أضرار بالمسجد. وأفادت مصادر مختلفة "وصول 3 قتلى إلى مستشفى الكويت التخصصي نتيجة للقصف الإسرائيلي في محيط مسجد ابن تيمية في حي البرازيل جنوب مدينة رفح".وأفاد شهود عيان أن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب المسجد، مما تسبب بمقتل 3 وإلحاق أضرار بالمسجد.

والإثنين، بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، سبقها بساعات توجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه إلى جنوب غرب القطاع. (سكاي نيوز)