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بعد إصابته في رفح.. نجاة مراسل "سكاي نيوز"

Lebanon 24
09-05-2024 | 09:11
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نجا مراسل "سكاي نيوز عربية" في غزة حازم البنا بعد إصابته بطلق ناري في رفح، الخميس.
ومنذ بدأ الحرب في غزة نقل البنا التطورات الميدانية مباشرة وبشكل يومي على شاشة "سكاي نيوز عربية".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها طاقم "سكاي نيوز عربية" للخطر خلال الحرب الدائرة في غزة.
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ففي الأشهر الأولى للحرب، اعتدت الشرطة الإسرائيلية بالضرب بطريقة عنصرية ومهينة على طاقم القناة في عسقلان وقامت بتحطيم معداتهم.

وأفاد حينها مراسل "سكاي نيوز عربية" فراس لطفي بأنه عند انتهائه من عمل المداخلات على الهواء، توقف مع المصور في محطة للوقود لشراء الماء، وعندئذ دخل شرطي إسرائيلي وطلب بطاقات الهوية.
وأضاف لطفي: "عند تحقق الشرطي من الهوية الصحفية. لم يكترث لذلك وقام بتوجيه الإهانات والشتائم لي وللمصور لأننا عرب كما قاموا بضربي وإهانتي بشدة".
وذكر أنه "بعد ذلك قام أكثر من 20 جنديا من عناصر الشرطة الإسرائيلية من فرقة حرس الحدود بإجباري على خلع الواقي وخلع ملابسي وتركيعي على الأرض كما قاموا بضربي بالأحذية على وجهي". (سكاي نيوز)
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