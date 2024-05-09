بريطانيا.. نائبة تدعو الحكومة إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي

دعت زارا سلطانة، النائبة عن حزب العمال المعارض في البرلمان البريطاني، حكومة بلادها إلى الضغط على إسرائيل لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت سلطانة في تصريحات للأناضول، بشأن الأزمة الإنسانية بغزة في ظل الهجمات الإسرائيلية: "لا بد من وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأكدت على ضرورة وقف مبيعات الأسلحة التي تجعل الحكومة البريطانية "شريكة في الجرائم" في غزة.

وأضافت: "تحتاج حكومتنا إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية اللازمة لضمان وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأردفت: "لقد بدأت المجاعة فعلا في غزة، وهو أمر مقلق جدا".

( الأناضول)