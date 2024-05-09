عضو بمجلس النواب يقترح إرسال المتظاهرين الأميركيين إلى غزة

اقترح عضو مجلس النواب الأميركي أندرو أوغلز إرسال طلاب الجامعات الذين أظهروا تضامنهم مع الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وقدم أوغلز بحسب قناة "فوكس نيوز" الخميس، مشروع قانون إلى مجلس النواب يقترح فيه إرسال "المدانين" من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية إلى غزة لمدة 6 أشهر على الأقل.

وادعى أن سبب اقتراحه للقانون هو أن الطلاب الذين نظموا المظاهرات "ضايقوا طلابا آخرين، وتركوا فصولهم الدراسية لمنع إقامة الأنشطة الجامعية بما فيها حفلات التخرج".

من جانبهما، أعلن عضوا مجلس النواب راندي ويبر، وجيف دنكان دعمهما لمشروع القانون في منشورات على منصة إكس.

وقال ويبر: "أراهن أن أنصار حماس (من المتظاهرين) لن يصمدوا يوما واحدا (في غزة)، لكن دعونا نمنحهم هذه الفرصة".

فيما قال دنكان: "لا نحتاج إلى أنصار حماس على الأراضي الأمريكية لخرق قوانيننا وإقناع شبابنا بكراهية الولايات المتحدة والحرية".

وأضاف: "تتمردون باسم منظمة إرهابية، إذن وداعا لتأشيرتكم".

( الأناضول)