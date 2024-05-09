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عربي-دولي

سكان إسرائيل يقتربون من 10 ملايين.. فكم مليون عربي يعيشون بينهم؟

Lebanon 24
09-05-2024 | 11:05
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قدَّرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الخميس، عدد السكان بنحو 9.9 ملايين نسمة، بينهم أكثر من مليوني عربي.

 وصدر هذا التقدير بمناسبة الذكرى الـ76 لإقامة إسرائيل، في 14 أيار 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة، بعد تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني، وهو ما يعرف بـ"النكبة".

 وقالت دائرة الإحصاء: "بلغ عدد سكان إسرائيل 9.900 ملايين نسمة، بينهم 7.427 ملايين يهودي (73.2 بالمئة)، و2.089 مليون عربي (21.1 بالمئة)، و564 ألفا (5.7 بالمئة) لم يحددوا قوميتهم".

 وأشارت إلى أنه منذ أيار 2023 "ارتفع عدد سكان إسرائيل بمقدار 189 ألف نسمة (1.9 بالمئة)".

 و"خلال هذه الفترة، ولد حوالي 196 ألف طفل، ووصل نحو 37 ألف مهاجر إلى إسرائيل، وتوفي قرابة 60 ألف شخص"، وفق البيان.

 وحسب دائرة الإحصاء، كان عدد السكان عند إقامة إسرائيل حوالي "806 آلاف نسمة

 وتابعت أنه منذ 1948 "وصل إلى إسرائيل أكثر من 3.4 ملايين مهاجر، حوالي 1.6 مليون (47.1 بالمئة) منهم منذ 1990".

 وفي 2030، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان إسرائيل 11.1 مليون نسمة، ويزيد إلى 13.2 مليون في 2040، ثم إلى 15.2 مليون في 2048، وفق دائرة الإحصاء.

  

  

 

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