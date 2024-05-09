دراسة تدق ناقوس الخطر... هذه المأكولات الشهيرة قد تُؤدّي للوفاة

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأنظمة الغذائية الحديثة التي تعتمد على أطعمة مصنعة وجاهزة مثل الناغتس وقطع الدجاج والنقانق يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة.وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فقد تتبعت دراسة أجرتها جامعة هافارد لمدة 30 عامًا أكثر من 114000 شخص بالغ للنظر في العواقب طويلة المدى لتلك الأنظمة.ووجدت أن أعلى المخاطر ارتبطت باللحوم مثل لحم الخنزير والنقانق، حيث كان المستهلكون المنتظمون أكثر عرضة للوفاة بنسبة 13 بالمئة على مدى 34 عاما.كما كان أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيا غنيا بالمشروبات السكرية والمحلاة صناعيًا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 9 بالمئة.وفي الوقت عينه، تبيّن أن الأشخاص الذين يتناولون السلع المعبأة والوجبات الخفيفة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 4 بالمئة، ومن المعروف أن هذه الأطعمة لها علاقة بالسمنة وأمراض القلب والسكري وسرطان الأمعاء.ووجدت الدراسة أن حلويات الألبان مثل كعكة الجبن، والجبن الفرنسي شهدت زيادة بنسبة 6 بالمئة في الوفيات، في حين زاد الخبز وحبوب الإفطار من احتمال حدوث ذلك بنسبة 4 بالمئة. (سكاي نيوز)