أرمينيا تطلب من روسيا سحب قواتها من البلاد

وافقت الحكومة الأرمينية على قرار سحب حرس الحدود والجنود الروس المنتشرين على خط التماس مع أذربيجان أثناء وبعد حرب "قره باغ" الثانية.

وذكرت وكالة "أرمن برس" الرسمية، الخميس، نقلا عن رئيس كتلة "العقد المدني" في البرلمان الأرميني هايك كونجوريان، قوله إن القرار يشمل سحب الجنود الروس من مطار "زفارتنوتس" الدولي بالعاصمة يريفان.

في السياق ذاته، أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأرميني نيكول باشينيان توصلا إلى اتفاق بشأن سحب الجنود الروس من أرمينيا بناء على طلب يريفان.

وأضاف في تصريح صحفي أنه "نظرا لتغير الظروف، توصل باشينيان وبوتين إلى اتفاق بشأن القضية على أن يحافظ الجنود الروس على بقائهم عند الحدود مع إيران وتركيا". ( الأناضول)