Advertisement

عربي-دولي

إصابة جنود إسرائيليين في انفجار في رفح

Lebanon 24
09-05-2024 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1197530-638508806699579972.jpg
Doc-P-1197530-638508806699579972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيليّ عن إصابة 3 جنود إسرائيليين في رفح.
 
 
أمّا "العربية"، فأفادت في هذا السياق، أنّ الجنود الإسرائيليين أُصيبوا في انفجار فتحة نفق في رفح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دوي انفجار كبير إثر غارة إسرائيلية شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
10/05/2024 01:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي انفجار إثر غارة إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2024 01:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن يؤكد دعم بلاده لإعادة فتح معبر رفح ومواصلة تدفق المساعدات
lebanon 24
10/05/2024 01:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن يؤكد لنظيره المصري موقف بايدن الواضح بعدم دعم عملية رفح
lebanon 24
10/05/2024 01:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رفح

انفجار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-05-09
17:33 | 2024-05-09
17:20 | 2024-05-09
16:55 | 2024-05-09
16:42 | 2024-05-09
16:32 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24