إصابة جنود إسرائيليين في انفجار في رفح

أعلن الجيش الإسرائيليّ عن إصابة 3 جنود إسرائيليين في رفح.

أمّا "العربية"، فأفادت في هذا السياق، أنّ الجنود الإسرائيليين أُصيبوا في انفجار فتحة نفق في رفح.