Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أميركي بارز: من الممكن أنّ نُساعد إسرائيل في استهداف يحيى السنوار

Lebanon 24
09-05-2024 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1197536-638508819813975170.png
Doc-P-1197536-638508819813975170.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن قيام إسرائيل بعملية كبرى في رفح لن يحقق هدف الولايات المتحدة وإسرائيل إلحاق الهزيمة بحركة حماس الفلسطينية في غزة.

وأضاف كيربي أن واشنطن قدمت "بدائل لإسرائيل لهزيمة حماس لا تستدعي اجتياحا واسعا لرفح"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة "تعتقد أن هناك سبلا أفضل من الهجوم البري الكبير لمطاردة ما تبقى من حماس في غزة".
Advertisement

وقال كيربي إن الولايات المتحدة "يمكن أن تساعد إسرائيل في تشكيل هيكل حكم بديل واستهداف قيادات حماس بمن فيهم يحيى السنوار بعمليات محدودة".

وأكد كيربي أن "عمليات عسكرية واسعة في رفح ستقوي يد حماس على طاولة المفاوضات".

وتطرق كيربي كذلك لقرار الولايات المتحدة تعليق إرسال الأسلحة لإسرائيل قائلا إن "الأسلحة الأميركية لا تزال تصل إلى إسرائيل وتحصل على أغلب ما تحتاجه منها".

وتابع أنه "من المبكر معرفة إن كان قرار الرئيس جو بايدن بشأن الأسلحة سيغير حسابات إسرائيل". (الحرة)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-05-09
17:33 | 2024-05-09
17:20 | 2024-05-09
16:55 | 2024-05-09
16:42 | 2024-05-09
16:32 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24