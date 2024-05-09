مسؤول أميركي بارز: من الممكن أنّ نُساعد إسرائيل في استهداف يحيى السنوار

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ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن قيام إسرائيل بعملية كبرى في رفح لن يحقق هدف الولايات المتحدة وإسرائيل إلحاق الهزيمة بحركة حماس الفلسطينية في غزة.وأضاف كيربي أن واشنطن قدمت "بدائل لإسرائيل لهزيمة حماس لا تستدعي اجتياحا واسعا لرفح"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة "تعتقد أن هناك سبلا أفضل من الهجوم البري الكبير لمطاردة ما تبقى من حماس في غزة".وقال كيربي إن الولايات المتحدة "يمكن أن تساعد إسرائيل في تشكيل هيكل حكم بديل واستهداف قيادات حماس بمن فيهم يحيى السنوار بعمليات محدودة".وأكد كيربي أن "عمليات عسكرية واسعة في رفح ستقوي يد حماس على طاولة المفاوضات".وتطرق كيربي كذلك لقرار الولايات المتحدة تعليق إرسال الأسلحة لإسرائيل قائلا إن "الأسلحة الأميركية لا تزال تصل إلى إسرائيل وتحصل على أغلب ما تحتاجه منها".وتابع أنه "من المبكر معرفة إن كان قرار الرئيس جو بايدن بشأن الأسلحة سيغير حسابات إسرائيل". (الحرة)