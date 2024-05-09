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برنامج الأغذية العالمي يحذر من توقف عملياته في غزة

Lebanon 24
09-05-2024 | 13:20
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حذر برنامج الأغذية العالمي، الخميس، من توقف عملياته في قطاع غزة، قائلاً إن "إمدادات الغذاء والوقود في القطاع تكفي 3 أيام على الأكثر".

 جاء ذلك في منشور للمدير القُطري لـ"الأغذية العالمي" بفلسطين ماثيو هولينجورث، على حسابه عبر منصة إكس.

 وقال هولينجورث، إن "إمدادات الغذاء والوقود في القطاع تكفي 3 أيام على الأكثر".

 وشدد على أن "عملياتنا في غزة ستتوقف حال عدم توفر إمدادات الغذاء والوقود".

 وأضاف هولينجورث: "أصبح من الصعب الوصول إلى مستودعنا الرئيسي بمدينة رفح جنوبي القطاع".

 وأشار إلى أن "مخبزاً واحداً فقط لا يزال يعمل". ( الأناضول)

 

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