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عربي-دولي

"تخدم في الجيش الإسرائيليّ".. ملكة جمال إسرائيل تُثير غضباً بفيديو نشرته شاهدوه

Lebanon 24
09-05-2024 | 13:40
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أثارت ملكة جمال إسرائيل حالة من الجدل، أثناء تجولها في شوارع مدينة نيويورك، وهي تحمل لافتة مكتوبا عليها: "أنا أخدم في الجيش الإسرائيلي، يمكن أن تطرح عليَّ أي سؤال تريده".
 
ونشرت الفتاة التي تدعى نوا كوشفا مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وهي تتجول في شوارع نيويوك، مبينة أنها واجهت انتقادات لاذعة وكراهية إذ وصفها بعض المارة بـ"مجرمة الحرب"، كما أن امرأة أميركية غاضبة رفعت عليها السكين وقالت لها "أيتها الصهيونية الصغيرة".

كما تعمدت الشابة بالتجول وسط مؤيدين للفلسطينيين ويحملون الأعلام الفلسطينية، وسألها أحدهم "كيف تستطيعين النوم ليلاً"، لترد قائلة "انام جيداً لأنني أعلم أنني إلى الجانب الصحيح". (العربية)
 
 
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