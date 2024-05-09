Advertisement

عربي-دولي

"سنقف وحدنا".. نتنياهو يعيد نشر كلمة له ردا على بايدن

Lebanon 24
09-05-2024 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1197561-638508861163114050.jpeg
Doc-P-1197561-638508861163114050.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنّه إذا اضطرت تل أبيب للوقوف وحدها، فإنها ستفعل ذلك.

 جاء ذلك غداة تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتوقف عن تزويد إسرائيل بالسلاح في حال شنّ عملية واسعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 وفي تصريح بثته قناة (كان) الرسمية، قال نتنياهو: "إذا اضطررنا للوقوف لوحدنا، سنقف لوحدنا".

ومساء الأربعاء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن بايدن، قوله في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا شنت عملية واسعة النطاق على رفح.

 جاء ذلك بالتزامن مع تعليق واشنطن شحنة أسلحة من آلاف القنابل إلى إسرائيل، في قرار أثار حنق المسؤولين في تل أبيب.

 وأقر بايدن في تصريحاته التي أدلى بها لقناة "سي إن إن" بأن القنابل الأمريكية تسببت في مقتل مدنيين فلسطينيين.

Advertisement

( الأناضول)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-05-09
17:33 | 2024-05-09
17:20 | 2024-05-09
16:55 | 2024-05-09
16:42 | 2024-05-09
16:32 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24