"سنقف وحدنا".. نتنياهو يعيد نشر كلمة له ردا على بايدن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنّه إذا اضطرت تل أبيب للوقوف وحدها، فإنها ستفعل ذلك.

جاء ذلك غداة تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتوقف عن تزويد إسرائيل بالسلاح في حال شنّ عملية واسعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي تصريح بثته قناة (كان) الرسمية، قال نتنياهو: "إذا اضطررنا للوقوف لوحدنا، سنقف لوحدنا".

ومساء الأربعاء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن بايدن، قوله في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا شنت عملية واسعة النطاق على رفح. جاء ذلك بالتزامن مع تعليق واشنطن شحنة أسلحة من آلاف القنابل إلى إسرائيل، في قرار أثار حنق المسؤولين في تل أبيب. وأقر بايدن في تصريحاته التي أدلى بها لقناة "سي إن إن" بأن القنابل الأمريكية تسببت في مقتل مدنيين فلسطينيين.

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( الأناضول)