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عربي-دولي

السيسي وغوتيريش يحذران من عواقب إنسانية "هائلة" في رفح

Lebanon 24
09-05-2024 | 14:45
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حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس، من عواقب إنسانية "هائلة" للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من غوتيريش، وفق بيان للرئاسة المصرية.

 واستعرض الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في غزة، بما في ذلك الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة ووقف إطلاق نار في القطاع، والجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية بين حركة حماس وإسرائيل، وفق البيان.

 كما بحث الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة "ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع بشكل مستدام وبلا عوائق".

 وحذر الجانبان من "العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية باعتبارها تمثل عائقا خطيرا أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية" إلى القطاع. ( الاناضول)

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