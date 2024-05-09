أميركا تفرض قيودا تجارية جديدة على شركات صينية

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أضافت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عشرات الكيانات الصينية لقائمة القيود التجارية اليوم الخميس، ومنها كيانات تثور مزاعم أنها دعمت منطاد التجسس الذي حلق فوق الولايات المتحدة العام الماضي وزاد التوتر بين بكين وواشنطن.وقالت وزارة التجارة أيضا إنها ستضيف بعض وحدات مؤسسة "التكنولوجيا الإلكترونية الصينية" إلى القائمة، متهمة إياها بمحاولة الحصول على تكنولوجيا أميركية لدعم قدرات تكنولوجيا الكم الصينية، "والتي لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي" بسبب تطبيقاتها العسكرية.وقالت وسائل الإعلام إن المؤسسة المملوكة للدولة هي من كبار موردي المعدات العسكرية. (سكاي نيوز)