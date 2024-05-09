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إعلام إسرائيلي: عدم التوصل لصفقة تبادل يهدد بانهيار حكومة الطوارئ

Lebanon 24
09-05-2024 | 15:30
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قالت قناة "كان" العبرية، الخميس، إن عدم التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة "يهدد حكومة الطوارئ بالانهيار".

 وذكرت القناة التابعة لهيئة البث الرسمية، أنه "إذا لم يتم إحراز تقدم في صفقة تبادل الأسرى في الأيام المقبلة، فإن حكومة الطوارئ ستنهار قريبا".

 وأشارت القناة إلى أن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس، وغادي آيزنكوت من تكتل "معسكر الدولة"، سيستقيلان من حكومة الطوارئ، ما سيؤدي إلى انهيارها في حال عدم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى في الوقت القريب.

 وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 71 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها نحو 10 آلاف فلسطيني.

 ويرى معظم أعضاء الائتلاف الحكومي أن مفاوضات الصفقة وصلت إلى "طريق مسدود وأن الفرص ضئيلة للتوصل إلى صفقة قريبا" بحسب القناة.

 ولفتت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الحربي الذي تناول هذه القضية، الأربعاء، أعطى أيضا انطباعا بأن فرصة التوصل إلى اتفاق "ضئيلة للغاية".

 يأتي ذلك في ظل انتقاد غانتس الهجوم المتكرر على الولايات المتحدة، الصادر عن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وفق القناة ذاتها.

 وتعارض واشنطن بشكل واضح مساعي تل أبيب لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة، وهو ما يثير حفيظة نتنياهو والوزراء الداعمين له. 

( الأناضول)
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