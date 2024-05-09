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زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي

Lebanon 24
09-05-2024 | 15:36
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أقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤول عن أمنه الشخصي، بحسب مرسوم صدر، وذلك بعد يومين من تأكيد السلطات الأوكرانية أنها أحبطت مؤامرة روسية هدفت إلى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين.
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ووقّع زيلينسكي مرسوما ينص على "إقالة سيرغي ليونيدوفيتش رود من منصبه كرئيس لدائرة حماية دولة أوكرانيا". (سكاي نيوز)
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