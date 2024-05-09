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عربي-دولي

بوريل يدعو حلفاء إسرائيل إلى وقف تزويدها بالأسلحة

Lebanon 24
09-05-2024 | 15:48
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دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل من أجل توقف القصف على قطاع غزة الفلسطيني.

 جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل لقائه وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

 وأوضح بوريل، أن القصف الإسرائيلي لن يتوقف قبل نفاد الذخائر الموجودة بحوزته.

 وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "منقسم" حيال اتخاذ موقف مشترك ضد ما حدث في الشرق الأوسط.

 وخاطب بوريل، زعماء دول الاتحاد الأوروبي قائلا: "بعض القادة يقولون، هناك الكثير من الوفيات في غزة، والسؤال الذي يجب طرحه هو: كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا؟ هل يتعين علينا أن ننتظر موت 50 ألف شخص قبل أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد؟"

 وفيما يتعلق بإمكانية اعتراف بعض دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، قال بوريل: "إذا اتخذ عدد قليل من الدول هذه الخطوة، فأنا متأكد من أن المزيد سيتبعها". ( الأناضول)

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