تطور شنيع.. الأونروا تغلق مكاتبها في القدس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء اليوم الخميس، إغلاق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية مؤقتا، بعدما حاول "متطرفون إسرائيليون" إحراقه مرتين.





وكتب المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، على منصة "إكس": "مساء هذا اليوم، أضرم سكان إسرائيليون النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة"، مضيفا "تعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم".

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وأشار إلى أن "هذا تطور شنيع... اتخذت قرارا بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجددا بشكل مناسب".

وأرفق لازاريني مقطع فيديو بتغريدته أظهر تصاعد الدخان من محيط المجمع الذي يضم مكاتب الوكالة الأممية.