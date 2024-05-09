معلومات تُكشف لأوّل مرّة عن الجيش الإسرائيلي... هكذا دخل حرب غزة

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أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ "الجيش الإسرائيلي دخل الحرب الجارية حالياً، بناءً على معلوماتٍ استخبارية تعود إلى عام 2021، مشيرةً إلى أنّ ضمن هذه المعلومات قدرة الجيش الاسرائيلي على هدم الأنفاق في قطاع غزة بضرباتٍ جوية، وهو ما لم يحدث في الحرب.ونشرت الصحيفة، اليوم الخميس، تحقيقاً تضمّن معلوماتٍ، يُكشَف عنها للمرة الأولى، بشأن حجم الفشل في الجيش الإسرائيلي، أمنياً واستخبارياً، ومقابلات مع مصادر أمنية شاركت في تدريبات تحاكي هجمات الـ7 من تشرين الأول 2023.وأكد التحقيق أنّ الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبين قبل إنهاء العمل بالسياج الإلكتروني في عام 2016، لمحاكاة هجوم محتمل من كتائب القسّام، وأن التدريبات تضمّنت محاكاة لهجومٍ بعربات ودراجات وطائرات شراعية من غزة.ولفتت الصحيفة إلى أنّ المحاكاة، التي أجريت في عام 2016، أظهرت غياب خطة دفاعية لدى الجيش الإسرائيلي لمواجهة سيناريو هجوم مماثل، مؤكدةً أنه تم إيقاف التدريب بعد ساعات، في إثر اكتشاف ثُغَرٍ لدى القيادة الجنوبية وفرقة غزة، بحيث وصلت القوات المهاجمة إلى "أسدود" شمالاً، و"كريات غات" جنوباً، من دون رد فعل.وعلى رغم هذه الثغر، فإن قيادة الجيش الاسرائيلي عارضت إجراء تدريبٍ ثانٍ عام 2019، وأصرّت على التركيز على قدرات حماس الصاروخية، بحسب ما كشفه التقرير.ولفتت الصحيفة إلى أنّ وحدة الاستخبارات العسكرية رصدت تحركاً في جباليا صبيحة 6 تشرين الأول، ولم يتم التعامل معه في الصورة اللازمة، مؤكدةً أنّ الجيش الإسرائيلي لم يدرك أن السياج الفاصل عن قطاع غزة "كان غير محكَم، وقابلاً للاختراق". (الميادين)