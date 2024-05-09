الخارجية الأميركية: عملية رفح ستعقّد موقف إسرائيل في المحادثات مع حماس



وذكر ميلر أن "واشنطن ما زالت تتواصل مع إسرائيل بشأن تعديلات في مقترح وقف إطلاق النار المقدم من حركة حماس".

Advertisement وأضاف أن "العمل جار لوضع اللمسات النهائية على نص اتفاق، لكن ذلك العمل بالغ الصعوبة". قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس إن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الرهائن مع حماس.وذكر ميلر أن "واشنطن ما زالت تتواصل مع إسرائيل بشأن تعديلات في مقترح وقف إطلاق النار المقدم من حركة حماس".وأضاف أن "العمل جار لوضع اللمسات النهائية على نص اتفاق، لكن ذلك العمل بالغ الصعوبة".

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير في وقت متأخر من يوم الخميس أن "أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة لوقف الأعمال القتالية انتهت وأن إسرائيل ستمضي قدما في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من القطاع الفلسطيني وفقاً للمخطط".

وأوضح أن "إسرائيل قدمت للوسطاء تحفظاتها على مقترح حركة حماس لاتفاق إطلاق سراح الرهائن وأن الوفد الإسرائيلي سيغادر العاصمة المصرية".