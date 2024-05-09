صراخ.. نيران وهروب في حادث طيران في مطار سنغالي

انحرفت طائرة تقل 78 راكباً عن المدرج قبيل إقلاعها من مطار السنغال الرئيسي في ساعة مبكرة من يوم الخميس، ما أسفر عن إصابة11 شخصا وتسبب في إغلاق المطار.

وقال مطار بليز دياني إن تحقيقا يجري لتحديد سبب الحادث الذي وقع قرابة الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش بينما كانت طائرة من طراز بوينغ 737-300 مملوكة لشركة ترانس إير وتشغلها الخطوط الجوية السنغالية تستعد للإقلاع متوجهة إلى مالي.

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وأوضح المطار في بيانه أنه فعّل بروتوكولات طوارئ لإجلاء الركاب.



وأضاف: "المطار مغلق حالياً، ومن المتوقع إعادة فتح المطار خلال الساعات القليلة المقبلة".