إصابة شرطيين بإطلاق نار داخل مركز للشرطة في فرنسا

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أصيب شرطيان بجروح خطيرة جراء إطلاق نار وقع مساء الخميس في مركز للشرطة في باريس.وقال مصدر مطلع على القضية، إن رجلا انتزع سلاح أحد الشرطيين، وأطلق النار.وذكر مصدر في الشرطة أن المهاجم كان قد قُبض عليه للتو، وكان الشرطيان يفتشانه عندما استولى على سلاح أحدهما.وأشار المصدر المطلع على القضية الى أن الشرطيين في العناية الفائقة.