البيت الأبيض: بايدن أمر بمواصلة العمل مع إسرائيل لهزيمة حماس

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أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحركة "حماس".وأشار البيت الأبيض إلى أن "الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل".وأضاف: "طرحنا على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حماس".