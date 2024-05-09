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إسرائيل أكّدت.. إصابة 3 جنود داخل نفق "مفخخ" في رفح

Lebanon 24
09-05-2024 | 23:04
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة من جنوده أصيبوا بجروح طفيفة الخميس في "نفق مفخخ" في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث تشن قوات إسرائيلية عمليات توغل منذ الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان، إن "الجنود نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".
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وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، قصفه على الأحياء الشرقية لمدينة رفح، بعدما أمر الموجودين هناك بإخلائها. كما يشن عمليات توغل برية هناك.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "تفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود شرق رفح". (عربي21)
المصدر: عربي21
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