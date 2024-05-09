عن مفاوضات وقف النار في غزة.. حماس: الكرة في ملعب إسرائيل

بعدما اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات القاهرة انهارت، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر الخطوة التالية قريباً في ما إذا ما كانت ستواصل المباحثات أم لا، جدّ جديد على الملف.

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فقد أعلنت حركة حماس فجر الجمعة بعد مغادرة وفدها من مصر حيث تجرى المحادثات، أن الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.



وقالت الحركة في بيان وجهته إلى الفصائل الفلسطينية، إن الوفد التفاوضي غادر القاهرة متجها للدوحة، مضيفة أن إسرائيل رفضت المقترح المقدم من الوسطاء ووضعت عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية.



كما تابعت أن موقفها ثابت بالتمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير.



وأكدت بناءً على ذلك، "أن الكرة الآن لدى إسرائيل بشكل كامل".



جاء ذلك عقب مغادرة وفدي حماس وإسرائيل القاهرة بعد ظهر الخميس بعد يومين من المفاوضات، حيث اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات القاهرة انهارت.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل قدمت للوسطاء في محادثات الهدنة في غزة تحفظاتها على مقترح حماس لاتفاق إطلاق سراح الأسرى، وأنها تعد هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة قد انتهت.



وأضاف أن إسرائيل ستمضي قدما في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من قطاع غزة وفق المخطط. بحسب ما أفادت رويترز.



فيما قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الأسرى مع حماس.



وأضاف أن واشنطن ما زالت تتواصل مع إسرائيل بشأن تعديلات في مقترح وقف إطلاق النار المقدم من حركة حماس، مضيفا أن العمل جار لوضع اللمسات النهائية على نص اتفاق، لكن ذلك العمل "بالغ الصعوبة". (العربية)