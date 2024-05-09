إصابة شرطيين بإطلاق نار داخل مركز للشرطة في فرنسا

قال لوران نونيز قائد شرطة باريس اليوم الجمعة إن رجلا أصاب شرطيين بالرصاص بعدما استولى على سلاح أحدهما أثناء احتجازه في مركز للشرطة.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الرجل للاشتباه في اعتدائه على امرأة داخل مبنى سكني بالدائرة الثالثة عشرة في باريس.

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ووصفت تقارير إعلامية سابقة هذا الاعتداء بأنه حالة عنف منزلي.

وأفاد نونيز للصحفيين "لدينا شرطيان مصابان بجروح خطيرة"مضيفا أن المشتبه به أصيب أيضا بجروح بالغة.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الشرطة ردت بإطلاق النار عليه بعد أن أطلق الرصاص في الواقعة التي حدثت مساء الخميس.

ويأتي هذا الحادث مع رفع فرنسا حالة التأهب الأمني قبيل دورةا لألعاب الأولمبية التي تبدأ في تموز. (سكاي نيوز)