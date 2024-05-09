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رئيس الوزراء البولندي يعترف: هناك قوات تابعة للناتو في أوكرانيا

Lebanon 24
09-05-2024 | 23:23
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اعترف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بوجود عدد صغير من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.
 
وقال توسك في تصريح صحفي يوم الخميس، إن "هناك عددا قليلا من قوات الناتو في أوكرانيا، هم جنود ومراقبون ومهندسون".
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وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء البولندي على ضرورة تجنب المشاركة المباشرة لحلف شمال الأطلسي في الصراع العسكري في أوكرانيا. (روسيا اليوم) 
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