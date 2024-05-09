Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. طالبة توبخ رئيسة جامعة كولومبيا على موقفها من الاحتجاجات

Lebanon 24
09-05-2024 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1197658-638509197588774213.jpg
Doc-P-1197658-638509197588774213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة توبيخ إحدى الطالبات لرئيسة جامعة كولومبيا الأميركية نعمت شفيق، ومطالبتها إياها بالاستقالة من منصبها بسبب موقفها من احتجاجات الطلاب الداعمين لفلسطين.
 
ونشرت منظمة "طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين" في صفحتها على "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر الطالبة وهي تقول لرئيسة الجامعة: "استقيلي من عملك يا مينوش..استقيلي من عملك.. كيف تجرئين على معاملة طلابك بهذا الشكل؟ عليكِ أن تخجلي من نفسك، أعتقد أنك تشعرين بالخزي".
وتابعت: "كيف استطعت أن تطلبي شرطة نيويورك لطلابك؟ كيف استطعت فعل ذلك؟ كم دفعوا لك لتعاملي طلابك كقمامة ومجرمين؟ لقد وجهوا أسلحتهم إلينا، استقيلي من عملك، لا نريدك هنا، أنت عار على جامعة كولومبيا، أنت عار علينا، استقيلي من عملك".
 
 
Advertisement



هذا في حين لم تبد رئيسة جامعة كولومبيا أي رد فعل تجاه الطالبة وأكملت طريقها.


هذا وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة تنديداً بتجاوزات الجيش الإسرائيلي، وضغطا على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل.
في حين اعتقلت شرطة مدينة نيويورك ما لا يقل عن 108 أشخاص خلال احتجاج مؤيد لفلسطين في حرم الجامعة، وذلك بناء على طلب رئيسة الجامعة. (RT)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2024-05-10
02:14 | 2024-05-10
02:13 | 2024-05-10
01:58 | 2024-05-10
01:53 | 2024-05-10
01:52 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24