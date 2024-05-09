الدفاع الجوي الروسي يعترض طائرة مسيّرة في ضواحي موسكو

قال عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي في بودولسك قرب موسكو دمرت طائرة من دون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو، ولم تقع أضرار أو إصابات.



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وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية، لم تحدث أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام.



كما أوضح عمدة العاصمة أن أجهزة الطوارئ تعمل في مكان الحادث. (روسيا اليوم) وذكر سوبيانين على قناته في "تيليغرام" أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بودولسك أحبطت هجوما بطائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو".وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية، لم تحدث أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام.كما أوضح عمدة العاصمة أن أجهزة الطوارئ تعمل في مكان الحادث. (روسيا اليوم)