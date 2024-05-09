Advertisement

عربي-دولي

من العراق.. "المقاومة الإسلامية" تُعلن استهداف إيلات

Lebanon 24
09-05-2024 | 23:44
A-
A+
Doc-P-1197666-638509207782805936.jpg
Doc-P-1197666-638509207782805936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الجمعة، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في إيلات المحتلة.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان، إنها استهدفت الموقع العسكري بطائرة مسيرة، وذلك "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
Advertisement

وتابع البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء". (عربي21)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2024-05-10
02:14 | 2024-05-10
02:13 | 2024-05-10
01:58 | 2024-05-10
01:53 | 2024-05-10
01:52 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24