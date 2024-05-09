من العراق.. "المقاومة الإسلامية" تُعلن استهداف إيلات

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الجمعة، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في إيلات المحتلة.وقالت المقاومة الإسلامية في بيان، إنها استهدفت الموقع العسكري بطائرة مسيرة، وذلك "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".وتابع البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء". (عربي21)