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عربي-دولي

"موقفنا واضح".. بلينكن: لا ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح

Lebanon 24
10-05-2024 | 00:07
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بعدما اعتبرت الولايات المتحدة، الخميس، أن تشكيل هيكل حكم جديد في غزة بديل أفضل لعملية عسكرية كبيرة في رفح، عادت وزارة الخارجية الأميركية لتؤكد الموقف ذاته.
 
فقد أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري على موقف الرئيس الأميركي جو بايدن "الواضح" بعدم دعم واشنطن لعملية عسكرية كبيرة في رفح بجنوب قطاع غزة.
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وذكرت الخارجية في بيان أن بلينكن بحث مع الوزير المصري الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحيلولة دون انتشار الصراع في غزة، مشددا على رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من القطاع.

كما أضاف البيان أن الوزير الأميركي عبر عن دعم بلاده لإعادة فتح معبر رفح ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد إليها الحاجة في قطاع غزة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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