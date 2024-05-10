وسط اتهامات بسرقة الإنتخابات.. تشاد تعلن فوز الرئيس المؤقت ديبي بالرئاسة

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قالت هيئة الانتخابات الحكومية في تشاد إن الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من أيار الجاري من الجولة الأولى بعد حصوله على 61% من الأصوات.يأتي ذلك في حين أعلن رئيس الوزراء ومرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا (40 عاما)، قبل مراسم الكشف عن النتائج مباشرة، فوزه في بث مباشر على فيسبوك، ودعا قوات الأمن وأنصاره إلى رفض ما وصفها بـ"محاولة سرقة الانتخابات".وفي ظل التوتر السائد، انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن عند التقاطعات الرئيسية في العاصمة نجامينا قبل إعلان النتائج.وقال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات إن ديبي حصل على 61.3% من الأصوات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 50% اللازمة لتجنب إجراء جولة ثانية.وأضاف أن مرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا حصل على 18.53% من الأصوات.وقبل مراسم الكشف عن النتائج مباشرة، أعلن ماسرا فوزه وقال "يظن عدد قليل من الأفراد أن بوسعهم جعل الناس يعتقدون أن الانتخابات فاز بها نفس النظام الذي يحكم تشاد منذ عقود".وأضاف "أقول لجميع التشاديين الذين صوتوا لصالح التغيير والذين صوتوا لي: احتشدوا. افعلوا ذلك بهدوء وبروح السلام".وجاءت النتائج محل الخلاف بعد فترة انتخابية مشحونة شهدت مقتل المعارض يحيى ديلو واستبعاد شخصيات معارضة بارزة من قائمة المرشحين، وقضايا أخرى يقول منتقدون إنها أضرت بمصداقية العملية. (الجزيرة)