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عربي-دولي

الرئيس الصيني: نعتزم مواصلة تعزيز السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
10-05-2024 | 00:16
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين تعتزم مواصلة تعزيز السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأشار الرئيس الصيني خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن "الصين ساهمت في المفاوضات من البداية إلى النهاية".
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وقال "تعتزم الصين أيضا مواصلة اتباع المسار نفسه مع الأطراف المعنية وبذل جهود إيجابية لتحقيق السلام في أسرع وقت ممكن"، حسبما نقل التلفزيون الصيني الرسمي.

وقال شي جين بينغ خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاثنين الماضي، إنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي مواجهة التصعيد في أوكرانيا. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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